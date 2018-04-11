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Sur'da özerklik isteyen CHP'liden sanatçılara hakaret

Geçtiğimiz günlerde Hatay'daki askerlerimize moral ve destek ziyareti yapan sanat camiasının ünlü isimleri muhalefetin hedefinden inmiyor. Genel başkanından ilk başkanına kadar CHP'nin ana gündemi bu.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 10:44..
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Sınır hattımızda görev yapmakta olan askerlerimize, nisan ayının ilk gününde sürpriz bir ziyaretle sanat ve spor camiasından birçok isim katıldı.

SON HEDEF MUSTAFA KESER

Her biri ayrı ayrı eleştirilerilmesi şöyle dursun eleştiriler zıvanadan çıktı. Son olarak programı dolayısıyla Hatay'a gidemediğini, gidenlerinse hakareti haketmediğini savunan Mustafa Keser hedef tahtasına oturtuldu.

Sur'da özerklik isteyen CHP'liden sanatçılara hakaret

ÖZERKLİK İSTEYEN İLÇE BAŞKANI CHP'DE GÖREVDE

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek liderliğinde toplanarak restoranın önüne gelen grup siyah çelenk bırakarak bildiri okudu. Akçiçek'in geçtiğimiz yıllarda Sur olaylarının ardından bölgeye giden CHP'li heyet içerisinde olduğu ve özerklik istediği ortaya çıktı.

Aynı heyette bulunan CHP'lilerin de "Devlet Sur'da katliam yaptı" söylemleri mevcut.

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