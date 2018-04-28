Sur'da restorasyonu biten tarihi mekana ziyaretçi akını

Sur'da 2015 yılının Aralık ayında başlayan terör operasyonları nedeniyle 16 ay kapalı kalan bazı tarihi mekânlarda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

RESTORASYONLAR TAMAMLANDI

İlçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi İçkale, Hz. Süleyman Camisi ve Türbesi ile Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yapılan restorasyonlar tamamlandı.

BİRÇOK ZİYARETÇİ GELDİ

Restorasyonların ardından ziyarete açılan tarihi mekânlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Hz. Süleyman ve 27 sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi İçkale'ye de çok sayıda ziyaretçi geldi.

PİKNİK YAPANLAR OLDU

Ziyaretçiler cami ve türbeleri ziyaret ederken, bazı kişilerin ise tarihi İçkale çevresindeki yeşil alanlarda piknik yaptığı görüldü.