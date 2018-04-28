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Sur'da restorasyonu biten tarihi mekana ziyaretçi akını

Diyarbakır'da bulunan Hz. Süleyman Camisi ve Türbesi ile tarihi İçkale'nin restorasyonu tamamlandı. Restorasyonu tamamlanan bölgeye ziyaretçiler akın etti.

DHA | 28.04.2018 - 15:48..
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Sur'da 2015 yılının Aralık ayında başlayan terör operasyonları nedeniyle 16 ay kapalı kalan bazı tarihi mekânlarda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Sur'da restorasyonu biten tarihi mekana ziyaretçi akını

RESTORASYONLAR TAMAMLANDI

İlçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi İçkale, Hz. Süleyman Camisi ve Türbesi ile Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yapılan restorasyonlar tamamlandı.

Sur'da restorasyonu biten tarihi mekana ziyaretçi akını

BİRÇOK ZİYARETÇİ GELDİ

Restorasyonların ardından ziyarete açılan tarihi mekânlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Hz. Süleyman ve 27 sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi İçkale'ye de çok sayıda ziyaretçi geldi.

Sur'da restorasyonu biten tarihi mekana ziyaretçi akını

PİKNİK YAPANLAR OLDU

Ziyaretçiler cami ve türbeleri ziyaret ederken, bazı kişilerin ise tarihi İçkale çevresindeki yeşil alanlarda piknik yaptığı görüldü.

Sur'da restorasyonu biten tarihi mekana ziyaretçi akını

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