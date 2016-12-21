Sur'da tarihi eserler restore ediliyor

Vali Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, Sur'daki terör olaylarında zarar gören 14 tarihi eserin restorasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

PKK KENTİN TARİHİNE ZARAR VERDİ

Aksoy, Diyarbakır'ı adeta açık hava müzesi haline getiren, mimarlık ve sanat tarihi alanında öncü rolü bulunan, her biri tarihin ve medeniyetin ışığını geleceğe aktaran ender eserlerden Ulu Cami, Fatih Paşa (Kurşunlu), Şeyh Muttahhar, Safa, Hasırlı, Kadı, Nasuh Paşa ve Arap Şeyh camileri ile Dört Ayaklı Minare, Ermeni Katolik ve Protestan kiliselerinde saldırılar nedeniyle büyük hasar oluştuğunu anımsattı.

CAMİLERİ YAKTILAR

Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi'nin ildeki camilerin en boyutlu ve en özenlisi olduğunu vurgulayan Aksoy, saldırıda bu caminin orijinal kapısı ve kepenklerinin yandığını, mihrap ile minberinin de zarar gördüğünü aktardı.

12 MİLYON 819 BİN 719 LİRA

Vali Aksoy, Fatih Paşa Camisi'nin 2008 yılında, Ermeni Katolik Kilisesi'nin de 2011 yılında proje kapsamında restore edildiğini vurgulayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları için 12 milyon 819 bin 719 lira bütçe ayrıldığını söyledi.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK

Ulu, Şeyh Muttahhar, Parlı Safa, Hasırlı, Kadı, Nasuh Paşa ve Arap Şeyh camileri ile Dört Ayaklı Minare ve Protestan Kilisesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Aksoy, şu değerlendirmede bulundu: "Bu eserleri en kısa sürede değerli Diyarbakırlıların hizmetine açacağız. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen projeler çerçevesinde Paşa ve Çardaklı hamamları ile Şehzadeler Konağının restore çalışmalarına da başlandı. Bu üç eserin restorasyon çalışmaları için 3 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu eserlerin restorasyon çalışmalarını 2017 yılının ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz."

Aksoy, Valilikçe uygulanan Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi 1. etap çalışmalarının tamamlandığını aktararak, projenin uygulanmasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütüldüğünü bildirdi.

Yanık Çarşı ile karşı cephesinin cephe giydirme ve yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Aksoy, projenin tamamlanması ile Sur içinde örnek bir cephe çalışmasının yapılmış olacağını, diğer etap çalışmalarına da ivedi bir şekilde başlanılacağını belirtti.