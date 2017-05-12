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Sürekli ilaç kullanımı kemik erimesi riskini arttırıyor

Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, kemik erimesi riskini artırabildiği açıklandı.

12.05.2017 - 15:55
  1. Haberler
  2. Sağlık

DD

Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan kortizon, mide ilacı, troid hormonu gibi bazı ilaçların uzun süre kullanımının kemik erimesine yol açabileceği, bu nedenle hastaların kemik erimesi açısından da takip altında olması gerektiği belirtildi.

KEMİK ERİMESİ YAPAN İLAÇLAR

Uzmanlar, gelişen dünyada en önemli sağlık sorunlarından birinin kronik hastalıklar olduğunu belirterek, "Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmı, kemik mineral metabolizması üzerinde farklı mekanizmalarla olumsuz etkilere neden olabiliyor. Uzun süreli kortizon, mide ilacı, tiroid hormonu, hipertansiyon tedavisine yardımcı olmak amacıyla idrar atılımını kolaylaştıran, fazlalaştıran ve kan basıncını düşürmek için vücutta tutulan fazla sıvıyı uzaklaştırmak amacıyla kullanılan diüretik ilaçlar bunlar arasında sayılabilir." diye konuştu.

KEMİK ERİMESİNE YAKIN TAKİP

Bu tür ilaçların hastalıkların tedavisinde kullanımının önemli olduğundan, bırakılmasının da sakıncalı olacağını vurgulayan uzman, söz konusu hastaların tedavi sürecinde mutlaka kemik erimesi açısından da yakın takipte olması gerektiği uyarısında bulundu.

Uzman, sigara, alkol, düşük vücut ağırlığının da genç kadınlarda aşırı egzersiz, az beslenme ve adet görememe durumu ile düşme kırık oluşumunu etkileyen faktörler olduğunu bildirdi.

Genetik yatkınlık ve hareketsizliğin de kırık riskini arttırdığının altını çizen Gönen, çoklu kırıkların yaşam kalitesini bozduğunu ve ölüm riskini yükselttiğini söyledi.

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