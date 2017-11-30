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Süresiz nafaka mağduru balayını nezarethanede geçirdi

Eski eşine nafakasını ödeyemeyen nafaka mağduru Nizamettin Doğan, yeni evlendiği eşiyle balayındayken gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 11:51..
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“Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka, 1988’den önce 1 yıl olarak uygulanıyordu. 743 sayılı medeni kanuna göre erkeğin, yoksulluk durumu olan eski eşine nafaka ödeme süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyordu.

4 Mayıs 1988 tarihinden bu yana eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak standartlandırıldı.

29 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

29 yıldır yürürlükte olan kanun binlerce ‘nafaka mağduru’ meydana getirirken, mağdurlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Aile Bakanlığı’nın dahi tepki gösterdiği konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir adım atılmış değil.

Süresiz nafaka mağduru balayını nezarethanede geçirdi

BALAYINI NEZARETHANEDE GEÇİRDİ

ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuşan süresiz nafaka mağdurları yaşadıklarını anlattı. Evlenemediklerini, evlenseler de sürdüremediklerini söyleyen mağdurlardan biri olan Nizamettin Doğan, yeni evlendiği eşiyle balayındayken otel odasında gözaltına alındığını ve balayını nezarethanede geçirdiğini söyledi.

Nafakayı ödeyemedi balayını nezarethanede geçirdi VİDEO

ÇOCUKLARINI HACİZ YOLUYLA GÖRÜYORLAR

"Çocuğumu 5-6 saat görebilmek için 800 lira para ödüyorum", "Çocuğumu görmek için haciz davası açıyorum. Benim çocuğum mal değil ki" diyerek isyan eden babalar da süresiz nafaka mağdurlarının arasında...

Çocuklarını haciz yoluyla görüyorlar VİDEO

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