Süreyya Yalçın Amerikalı dostlarını ağırladı

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran geçen yıl Amerika-Miami’de 4 milyon dolara (25 milyon TL milyon TL) bir malikane almıştı.
SOSYETİK GÜZEL MUTFAKTA
Çift, Miami-Coconut Grove’daki evlerinde davet verdi. Süreyya Yalçın konukları için mutfağa girdi. Yaprak dolması sardı, börek açtı, mantı yaptı.
Ozan Baran “Dadılar ve aşçılarla büyüyen eşimi mutfakta yaprak sararken görünce inanamamış, şok olmuştum” demişti.
800 METREKARE
Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran’ın 8 odalı malikanesi 800 metrekare. Perdeler bile Swarovski taşlarla süslü.