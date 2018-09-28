taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0169
Euro
7.0008
Altın
1183.8495
Borsa
99840.87
Gram Altın
229.56

Süreyya Yalçın Amerikalı dostlarını ağırladı

Süreyya Yalçın milyon dolarlık malikanede Amerikalı dostlara dolma yaptı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Magazin

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran geçen yıl Amerika-Miami’de 4 milyon dolara (25 milyon TL milyon TL) bir malikane almıştı.

SOSYETİK GÜZEL MUTFAKTA

Çift, Miami-Coconut Grove’daki evlerinde davet verdi. Süreyya Yalçın konukları için mutfağa girdi. Yaprak dolması sardı, börek açtı, mantı yaptı.

Süreyya Yalçın Amerikalı dostlarını ağırladı

Ozan Baran “Dadılar ve aşçılarla büyüyen eşimi mutfakta yaprak sararken görünce inanamamış, şok olmuştum” demişti.

800 METREKARE

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran’ın 8 odalı malikanesi 800 metrekare. Perdeler bile Swarovski taşlarla süslü.

Süreyya Yalçın Amerikalı dostlarını ağırladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

59
Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

149
Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

60
Halit Ergenç: Türkiye bizim

Halit Ergenç: Türkiye bizim

66
Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

52
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

70
Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM