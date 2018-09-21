Süreyya Yalçın Hollywood gülüşüne 150 bin TL harcadı

Sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, son zamanlarda gündem olan Hollywood gülüşüne sahip olmak için Diş Hekimi Eyüp Çelik'in kapısını çaldı.

DİŞLERİ İÇİN 150 BİN TL ÖDEDİ

İkoncanın yaptırdığı yeni dişleri için tamı tamına 150 bin lira ödediği öğrenildi. Yaşamıyla sürekli olarak gündemde yer alan Süreyya Yalçın, sahip olduğu servetle Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor.





PIRLANTA MASKESİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan ağustos ayında düzenlenen Burning Man festivaline katılan ve festivalden sık sık fotoğraflar paylaşan Süreyya Yalçın o dönemde pırlanta maskesiyle gündeme gelmişti.

Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy göstermişti.