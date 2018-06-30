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Süreyya Yalçın'ı kızdıran hesap

Üç soda için 250 liralık hesap ödemesi istenen Süreyya Yalçın, "Beni enayi mi sandınız" dedi.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 17:01..
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Yaz sezonuyla birlikte fiyatlarını şişiren Bodrum'daki mekanların işletmecileri, işin suyunu çıkardı.

Bodrum'daki kazıkçı mekanlardan nasibini alan son isim ise bonkörlüğüyle ünlü sosyetik isim Süreyya Yalçın oldu.

"BU HESAP NE BÖYLE"

Eşi Ozan Baran'la geçen günlerde tatil için ABD'den Türkiye'ye gelen ikoncan, cömertliğiyle Bodrum esnafının yüzünü güldürmüştü.

Gittiği mekanlarda garsonlara ve çiçek satıcılarına yüklü bahşiş veren Süreyya Yalçın, önceki gün Türkbükü'nde uğradığı bir mekanda gelen hesapla neye uğradığını şaşırdı.

Süreyya Yalçın'ı kızdıran hesap

"ÜÇ TANE SODA 250 LİRA MI OLUR"

Eşi ve bir arkadaşıyla gündüz saatlerinde bir kafeye oturan Süreyya Yalçın, beraberindekilerle birlikte 3 adet soda sipariş etti. Bir süre kafede oturup sohbet eden grup, hesabı görünce şok geçirdi. Her gittiği mekanda para saçan Süreyya Yalçın, 3 adet soda için 250 liralık hesap gelince küplere bindi.

"ZENGİNSEK KERİZ DEĞİLİZ"

İkoncan, iddiaya göre "3 tane soda 250 lira olur mu? Zenginsek keriz değiliz. Siz beni enayi mi sandınız?" diyerek hesaba itiraz etti.

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