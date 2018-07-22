taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Süreyya Yalçın'ın 400 bin TL'lik yüzüğü denize düştü

Pahalı takılara tutkusuyla bilinen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, değeri tam 400 bin TL olan pırlanta yüzüğünü çıkardığı sırada denize düşürdü.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 20:26..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sosyetenin sıra dışı isimlerinden Süreyya Yalçın, her yaz olduğu gibi Ege sahillerinde güneşli günlerin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz ay Miami’den eşi Ozan Baran ile birlikte Türkiye’ye gelen Yalçın, önce tekneyle Yunan sahillerine demirlemişti ardından da Marmaris ve Bodrum koylarını dolaşmaya başlamıştı.

YÜZÜK BULUNAMADI

Ancak Yalçın’ın bu tatili sırasında canını sıkan bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Pahalı mücevherlere düşkünlüğüyle bilinen ve plajda bile milyonluk takılarıyla güneşlenen Yalçın, bir anlık dalgınlıkla 400 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürdü.

Yüzük Yalçın ve beraberindekilerin tüm çabalarına rağmen bulunamadı.

Süreyya Yalçın'ın 400 bin TL'lik yüzüğü denize düştü

Süreyya Yalçın'ın 400 bin TL'lik yüzüğü denize düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk'e hakaret eden provokatörün tutuklanma görüntüsü

Atatürk'e hakaret eden provokatörün tutuklanma görüntüsü

248
Demet Sağıroğlu: Amerika'da kadının kılına zarar gelmez

Demet Sağıroğlu: Amerika'da kadının kılına zarar gelmez

871
Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

349
Atatürk'e hakaret eden provokatör tutuklandı

Atatürk'e hakaret eden provokatör tutuklandı

292
Alpay Özalan'ın 2002 Dünya Kupası iddiası

Alpay Özalan'ın 2002 Dünya Kupası iddiası

233
Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi

Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi

137
Yarışı kazandım zannedip durdu birincilikten oldu

Yarışı kazandım zannedip durdu birincilikten oldu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM