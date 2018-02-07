Süreyya Yalçın'ın tırnakları

İş adamı eşi Ozan Baran ile geçtiğimiz yıl Miami'ye yerleşen Süreyya Yalçın, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

"AMERİKA'YA YERLEŞTİM KONUŞAMAM"

Yardımcısıyla birlikte Nişantaşı sokaklarında alışverişe çıkan Yalçın, yöneltilen sorular karşısında, “Teşekkürler ama konuşmayacağım. Artık Amerika’ya yerleştim.” demekle yetindi.

GÜNLÜK HAYATTA ZORLANIYOR

Bu arada Süreyya Yalçın'ın uzun siyah tırnakları dikkat çekti. Tırnaklarıyla çantasını bile açmakta zorlanan Yalçın, yardımcısından telefonunu vermesini istedi.