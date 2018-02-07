taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.350
USD
3,7705
EURO
4,6731
ALTIN
161,38
PETR
67,3700

Süreyya Yalçın'ın tırnakları

Ardında 4 milyar dolar miras bırakan merhum iş adamı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Magazin

İş adamı eşi Ozan Baran ile geçtiğimiz yıl Miami'ye yerleşen Süreyya Yalçın, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

"AMERİKA'YA YERLEŞTİM KONUŞAMAM"

Yardımcısıyla birlikte Nişantaşı sokaklarında alışverişe çıkan Yalçın, yöneltilen sorular karşısında, “Teşekkürler ama konuşmayacağım. Artık Amerika’ya yerleştim.” demekle yetindi.

GÜNLÜK HAYATTA ZORLANIYOR

Bu arada Süreyya Yalçın'ın uzun siyah tırnakları dikkat çekti. Tırnaklarıyla çantasını bile açmakta zorlanan Yalçın, yardımcısından telefonunu vermesini istedi.

Süreyya Yalçın'ın tırnakları

Süreyya Yalçın'ın tırnakları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

142
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

244
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

47
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

16
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

42
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

35
AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM