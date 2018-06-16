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Suriye ABD'ye rağmen Dera'ya saldırdı

ABD, Suriye ordusunu ülkenin güneybatısındaki muhaliflere saldırması halinde tepkisiz kalmayacağı konusunda uyarmıştı. Suriye ordusu ve uyarının ardından güneybatıdaki Dera’da muhalifleri vurdu.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 09:04..
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ABD dün, Suriye rejiminin ülkenin güneybatısında operasyon düzenlemeye hazırlandığına dair haberlerden kaygı duyduğunu duyurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminin ülkenin güneybatısında düzenleyeceği bir operasyonun çatışmaları artıracağı vurgulandı.

ABD UYARMIŞTI

ABD’nin bu bölgede çatışmaların durdurularak istikrarın sağlanması konusunda kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Suriye hükümetinin, tansiyonun düşürülmesi kararının alındığı güneybatı bölgesinde yapacağı askeri operasyonlar, çatışmaların daha da ileri bir seviyeye taşınması riskini barındırıyor. ABD’nin Suriye hükümetinin bu bölgede yapacağı ihlallere tepkisinin kesin ve uygun şekilde olacağını tekrar ediyoruz” denildi.

MUHALİFLERİ VURDU

Bu açıklamanın ardından, Suriye ordusu ve destek veren İran yanlısı milisler ülkenin güneybatısında operasyon düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejimin güneybatıdaki Derab’da Kefr Şam ve el Harah bölgesini bombaladığını duyurdu. Bombalama sırasında çok sayıda muhalif savaşçının öldürüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilen bölge, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, önceki gün yaptığı açıklamada, bu bölge için müzakerelerin devam ettiğini söylemişti.

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