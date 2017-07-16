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Suriye aile bebeklerine Justin Trudeau ismini verdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, adını taşıyan Suriyeli bebeği ziyaret etti.

16.07.2017 - 14:43
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Suriyeli Muhammed ve Afraa Bilan çifti, kızları Naya ve oğulları Nael ile geçen yıl Şubat ayında Kanada'ya yerleşmişti. Suriyeli çiftin Justin Trudeau Adam Bilan adını verdikleri iki aylık oğulları da, ailenin Kanada'ya yerleşmesinden 7 ay sonra Mayıs'ta doğdu.

BBC'nin haberine göre, çift Kanada başbakanına duydukları minneti göstermek için ise yeni bebeklerine 'Justin Trudeau' ismini verdi.

TRUDEAU FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Aileyle bir araya gelen Kanada Başbakanı Trudeau, iki aylık bebeği kucağına alıp fotoğraf çektirdi.

Suriye aile bebeklerine Justin Trudeau ismini verdi

Suriye aile bebeklerine Justin Trudeau ismini verdi

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