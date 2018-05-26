Suriye BM Silahsızlanma Ofisi’nin başkanı olacak

Suriye'de yaşanan sivil katliamı, dünyanın yıllar boyunca en büyük yaralarından biri oldu. Özellikle bu problemi çözmek için elini taşın altına koyuyor gibi görünen BM'nin bu savaşı neden bitiremediği bugün bir kez daha ortaya çıktı.

Kimyasal silahlar kullanarak sivilleri katleden ve uluslararası hukuk tarafından şiddetle yasaklanan varil bombası ve vakum bombası gibi silahlarla ölüm yağdıran Beşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler'de kimyasal ve nükleer silahsızlanma için faaliyet gösteren panelin dönem başkanı oldu.

İRONİK BAŞKANLIK

Yüzbinlerce sivilin kanını döken, milyonlarca kişiyi evsiz edip göçe zorlayan Esad rejimi 24 Haziran tarihine kadar, bir ay süreyle Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi'nin başkanı olacak.

Kimi yorumcular tarafından 'kaderin cilvesi', kimileri tarafından ise Birleşmiş Milletler'in etkisiz duruşunun bir örneği olarak yorumlanan olayın arkasındaki sebebe BM'nin büroktarik oligarşisi gösterildi.

BM'nin kuarllarına göre alfabetik sıralama ile ülkeler dönem başkanlığı yaparken, bir önceki dönem başkanı olan İsveç'in (Suisse) ardından Suriye (Syrie) bir aylığına dönem başkanlığı yapacak.

Şam rejiminin bu göreve gelmesi ironi ve komedisine hiçbir engel konulmadı.