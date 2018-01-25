Suriye Dışişleri Bakanılığından hadsiz tehdit

Suriye ile Türkiye arasındaki sınırda gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na, Suriye hükümetinden yeni bir tehdit geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır." dedi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ HAZIR"

Suriye Dışişlieri Bakan yardımcısı Faysal Mekdad, başkent Şam'da, BBC'nin sorularını cevapladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın bir işgal olduğunu belirten Mekdad,

"Özellikle herhangi bir eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye'nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız." dedi.

Hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran Mekdad, askeri veya diplomatik, her karşılığı vereceklerini belirtti.

"RUSYA BİZİM ADIMIZA KARAR VEREMEZ"

Mekdad, Afrin'de gerçekleştirilen operasyona Rusya'nın da olumlu tepkilerle yaklaşması ve askerlerini bölgeden çekerek destek vermesine ilişkin de yorumda bulundu.

Bu konu Suriye'nin iç meselesidir diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var." sözleriyle Rusya'nın Suriye üzerinde söz sahibi olmayacağına işaret etti.