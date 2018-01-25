taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.881
USD
3,7421
EURO
4,6518
ALTIN
163,55
PETR
70,7900

Suriye Dışişleri Bakanılığından hadsiz tehdit

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı 'işgal' olarak değerlendirdi, karşılık vereceklerini söyleyerek Türkiye'yi tehdit etti.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 13:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

234234

Suriye ile Türkiye arasındaki sınırda gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na, Suriye hükümetinden yeni bir tehdit geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanılığından hadsiz tehdit

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ HAZIR"

Suriye Dışişlieri Bakan yardımcısı Faysal Mekdad, başkent Şam'da, BBC'nin sorularını cevapladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın bir işgal olduğunu belirten Mekdad,

"Özellikle herhangi bir eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye'nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız." dedi.

Hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran Mekdad, askeri veya diplomatik, her karşılığı vereceklerini belirtti.

"RUSYA BİZİM ADIMIZA KARAR VEREMEZ"

Mekdad, Afrin'de gerçekleştirilen operasyona Rusya'nın da olumlu tepkilerle yaklaşması ve askerlerini bölgeden çekerek destek vermesine ilişkin de yorumda bulundu.

Bu konu Suriye'nin iç meselesidir diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var." sözleriyle Rusya'nın Suriye üzerinde söz sahibi olmayacağına işaret etti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

183
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

72
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

234
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

202
Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

200
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

90
ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM