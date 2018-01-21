Suriye Dışişleri'nden küstah Afrin tepkisi

Türk Ordusu Afrin'de terörü sonlandırmak ve bölgenin refahını yeniden sağlamak için dün itibariyle operasyonunu başlattı. Sabah saatlerinde başlayan topçu atışları ve beraberinde gelen F-16'ların hava saldırısı bölgede kara güçlerinin girişi için imkan sağlarken, operasyona Suriye tarafından ilk tepki geldi.

"ZALİM TÜRK SALDIRISI"

Afrin'de gerçekleştirilen operasyona ilişkin Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, yıllardır halkına ettiği eziyeti yok sayan rejimin bakanlığı, operasyon için "zalim Türk saldırıları" ifadelerini kullandı. Topraklarında cirit atan teröristlere en ufak bir yorumda dahi bulunmayan Suriye, Türkiye için egemenlik haklarımıza müdahale ediyor" açıklamasını yaparken Türkiye'nin operasyon öncesinde Suriye'ye haber verdiğini de yalanladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık, Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiğinin belirtildiği açıklamada uluslararası güçlere de bu ihlal karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

"Suriye, uluslararası toplumdan söz konusu Türk saldırısını kınamasını ve bunu durdurmaya yönelik icraatları derhal uygulamasını talep ediyor." açıklamasını yaptı.