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Suriye halkından Erdoğan'a; "lütfen bizi kurtar"

Türkiye'nin Suriye için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Dalllas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ranya Kaysar, "Önce Allah'a sonra size güveniyoruz" dedi.

AA | 22.09.2018 - 00:49..
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Suriye halkından Erdoğan'a;

Esad rejimi karşıtı gösterile 3 haftadır devam ediyor. Gösterilerde Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı. Amerika'da öğretim görevlisi olan Kaysar, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

Suriye halkından Erdoğan'a;

"TÜRKİYE BİZLERİ KORUSUN"

Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'e girmesine karşı çıkan göstericiler, Türkiye'nin bölge halkını koruması istedi.

Dr. Ranya Kaysar, "Ülkemizde dökülen kanı durdurmak üzere olduğunuz için size (Türkiye'ye) minnettarız." şeklinde konuştu.

Kaysar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen Sayın Erdoğan. Gelecekte bize ne olacağını bilmek istiyoruz. Sokaklarda Rus güçleri görecek miyiz? Bu konuda önce Allah'a sonra size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye halkından Erdoğan'a;

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