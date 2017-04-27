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Suriye hükümetinden Türkiye'ye tepki

TSK’nın Kuzey Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatına Irak’tan sonra Suriye hükümetinden de kınama geldi.

27.04.2017 - 13:17
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  2. Dünya
Suriye hükümetinden Türkiye'ye tepki

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Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, devlet haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada, “Suriye, bu saldırganlığın uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesini zedelediğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisinin, "Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiğini" ifade ettiği belirtildi.

ABD TÜRKİYE'NİN HAVA SALDIRILARINI ELEŞTİRDİ

YPG'nin de dahil olduğu Suriye rejimine destek veren ABD de, Türkiye'nin hava saldırılarını eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner TSK'nın hava saldırılarını koalisyon güçlerinin onaylamadığını vurgulayarak, Türkiye'ye konuyla ilgili kaygılarını ilettiklerini açıkladı.

"IRAK'IN EGEMENLİĞİNİN İŞGALİ"

Irak Dışişleri Bakanlığı operasyonu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali' diye nitelendirerek kınamıştı. Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) bir açıklama yaparak, 'hava harekatında bir medya merkezi, yerel radyo istasyonu, iletişim merkezi ve bazı askeri kurumların hedef alındığını' bildirmişti.

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