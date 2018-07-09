Suriye, İsrail savaş uçağını vurdu

İsrail ordu sözcüsü, yabancı kaynaklardan gelen haberler üzerine açıklama yapmadıklarını söyledi.

İsrail, düşman olarak gördüğü İran'ın yedi yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşta giderek daha fazla nüfuz kazanmasından rahatsız. İsrail, daha önce Suriye içinde İran'ın desteklediği Hizbullah için silah yerleştirildiğini söylediği hedefleri vurmuştu.

9 NİSAN'DAKİ SALDIRIDAN İSRAİL SORUMLU TUTULUYOR

Suriye ve müttefiki olan İran ile Rusya, 9 Nisan'da aynı hava üssüne yapılan ve İran Devrim Muhafızları örgütünden yedi kişinin öldüğü hava saldırısından İsrail'i sorumlu tutuyorlar.

"İSRAİL SALDIRISINI PÜSKÜRTTÜK"

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bir ordu kaynağına dayandırılan haberinde, füze saldırısının sadece maddi hasara yol açtığı ifade edilerek, "Hava savunma sistemi İsrail saldırısını püskürttü ve T4 havalimanını hedefleyerek füzeleri düşürdü" denildi.

Haberde hava savunma sisteminin "saldıran uçaklardan" birini vurduğu ve "diğerlerini (Suriye hava sahasını) terk etmek zorunda bıraktığı" ifade edildi.