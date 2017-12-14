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Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık değerlendirme basın toplantısında Suriye meselesine de değindi, Suriye konusunda en çok acıyı Türkiye'nin çektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 15:11..
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Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi

Her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği "yıllık büyük basın toplantısını" gerçekleştiren Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, konuşmasında Suriye meselesine de değindi.

2011 yılından bu yana devam eden Suriye krizinde en büyük acıyı Türkiye'nin çektiğini belirten Putin, en çok göçmeni de Türkiye'nin aldığını belirtti.

Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi

"EN ÇOK ACIYI TÜRKİYE ÇEKTİ"

Putin, Suriye'de 2011'den beri süren kriz hakkındaki bir soruya, "Bunun acısını en çok çeken Türkiye. Zira Türkiye, çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor." yanıtını verdi.

Putin ayrıca, Rusya'nın göçmen sorununun çözülmesine yardım etmek istediğini söyleyerek, Suriye'deki krizi Şam'ın yalnız başına çözemeyeceğini, bunun uluslararası toplumun ortak çabasını gerektirdiğini belirtti.

Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi VİDEO

TÜRKİYE'NİN YAPICI TAVRI SAYESİNDE

Daha önce, Suriye konusunda Türkiye'nin barış için de büyük çabalar sarf ettiğini belirten Putin Türkiye ve İran’ın yapıcı tutumu sayesinde Suriye’de ateşkesi sağlamayı başardıklarını kaydetmişti.

Rusya lideri, ayrıca bu süreçte Suriye hükümeti güçleri ve silahlı Suriye muhaliflerinin katkısını da vurguladı.

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