taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.891
USD
3,8950
EURO
4,5878
ALTIN
160,52
PETR
61,8800

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

Suriye'deki gerginliği azaltma bölgesi Doğu Guta'da, Esad rejiminin yoğunlaşan saldırıları yüzünden ateşkes fiilen ortadan kalktı.

17.11.2017 - 17:42
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da son üç haftada en az 70 sivil öldü. Saldırılara karşılık veren askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

DOĞU GUTA, 5 YILDIR KUŞATMA ALTINDA

Başkent Şam'da rejimin 5 yıldır askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

Doğu Guta'daki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, son 3 haftada yoğunlaşan saldırılarda ölen sivillerin sayısı 70'i aştı.

Sabahın erken saatlerinden bu yana Duma ve Arbin ilçeleri, Madyara, Hamuriyye ve Zemelka beldeleri ile Cobar semti hava ve topçu saldırılarıyla hedef alınıyor.

Duma sivil savunma merkezi, ilçede 5'i çocuk, 7 sivilin öldüğünü bildirdi.

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

İNSANLAR EVLERİNDEN BİLE ÇIKAMIYOR

Bölgedeki AA muhabirleri, saldırıların sık aralıklarla düzenlendiğini, insanların korkudan evlerinden çıkamadığını ifade ediyor.

Öte yandan muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Feylek er Rahman, rejim güçlerine misilleme saldırıları düzenliyor. Böylece taraflar arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkesi fiilen sona erdirdiği görülüyor.

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

KLOR BOMBALI SALDIRILAR

Rejim, dün grupların cephe hatlarına iki defa klor içerikli bombayla saldırmıştı.

Rejim, ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'deki son toplantısı sırasında dahi saldırılara ara vermemişti.

Bir okulu hedef alan rejim güçleri, 6'sı çocuk, 13 sivili öldürmüştü.

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi

İlginizi Çekebilir
BM'den Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona çağrı
BM, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, Yemen'deki hava, deniz ve kara sınır geçişlerinin acilen açılması çağrısını yineledi.
ABD: S-400'ler Türkiye- NATO iş birliğini bozar
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasını NATO kartıyla engellemeye çalışıyor.
Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında
Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, çarşamba yaşanan askeri müdahalenin ardından ilk kez halk arasına çıktı.
Filistinli kadının karate tutkusu engel tanımadı
Filistinli bir kadın, içinde bulunduğu toplumun tüm ön yargılarını kırarak Güzel Sanatlar öğretmenliğinin yanına karate hocalığını da ekledi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

284
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

111
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

394
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

120
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

123
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

299
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM