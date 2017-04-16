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Suriye ordusu Humus'ta yerleşim yerine saldırdı

Suriye'de Esed rejimine bağlı uçakların Humus'ta yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında 13 sivil yaralandı.

16.04.2017 - 00:54
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Hula'daki sivil savunma yetkililerinden Raid Türkmeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'e bağlı savaş uçaklarının Hula ilçesinde yerleşim yerine vakum bombalarıyla saldırdığını söyledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 13 sivilin yaralandığını belirten Türkmeni, ''Savaş uçakları Hula'nın Kafr Hala beldesinde bir okula da saldırdı. Okulda kimse olmadığı için can kayıpları olmadı fakat maddi hasar meydana geldi.'' ifadesini kullandı.

Hula'daki görgü tanıklarından Vasim El İbrahim, ''Esed'in savaş uçakları Hula'da yerleşim yerini bombaladı. Saldırıda çok sayıda ev ve araçta maddi hasar oluştu. Bizim bulunduğumuz bölgeye 5 vakum bombası düştü.'' diye konuştu.

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