Suriye ordusu olası Batı saldırısına karşı saklanıyor

İngiliz Guardian ve Financial Times (FT) gazeteleri, Suriye basınına ve ülke içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye ordusunun Doğu Guta'daki kimyasal saldırılarının ardından Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı.

SAVAŞ UÇAKLARINI YENİDEN KONUŞLANDIRDILAR

FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORLAR"

Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi. Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" diye konuştu.

HAVAALANLARI VE ASKERİ ÜSLERİ BOŞALTTI

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi.

El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.