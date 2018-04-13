taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.235
USD
4,1049
EURO
5,0626
ALTIN
176,76
PETR
71,9600

Suriye ordusu olası Batı saldırısına karşı saklanıyor

Dün batı ülkeleri kafa kafaya verip Suriye'de kimyasal saldırılara karşı neler yapılabileceğini görüştü. Bu durum Suriye ordusunda tedirginliğe neden oldu.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 08:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

4

İngiliz Guardian ve Financial Times (FT) gazeteleri, Suriye basınına ve ülke içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye ordusunun Doğu Guta'daki kimyasal saldırılarının ardından Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı.

SAVAŞ UÇAKLARINI YENİDEN KONUŞLANDIRDILAR

FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORLAR"

Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi. Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" diye konuştu.

HAVAALANLARI VE ASKERİ ÜSLERİ BOŞALTTI

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi.

El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Evini özleyen Belçikalı askerler orduyu bırakıyor
Belçika'da evini ve arkadaşlarını özleyen askerlere akşamları ev izni verilmesini öngören plan tartışma yarattı.
İsveç'te bin 500 yıllık kuru soğan bulundu
Ölanda Adası'na bağlı Sandby Borg köyünde, bir kazıda 1500 yıl öncesine ait kuru soğan bulunduğu bildirildi.
Gulf Stream'in kuruması, küresel felaketin habercisi
İklimlerin dengelenmesinde büyük role sahip Gulf Stream'in (Körfez Akıntısı), 1600 yılın en düşük debisine indiği tespit edildi.
Trump ile May Suriye hakkında görüştü
Trump ve May arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Esad'ın kimyasal silah kullanmasına karşı verilecek ortak yanıtın ele alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

148
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

94
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

115
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

52
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

48
Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

11
İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM