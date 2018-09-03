Suriye rejiminden YPG ile anlaşma sinyalleri

Suriye'de rejim İdlib'e yönelik yapılacak olan operasyon için hazırlıklarını sürdürürken, muhalifler ise savunma hatlarını kuvvetlendirmeye yönelik adımlarını atmaya devam ediyor. İdlib operasyonuna her geçen gün biraz daha yaklaşılırken Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den YPG'ye yönelik açıklama geldi.

"ABD'YE GÜVENİLMEZ"

Dışişleri Bakanı Muallim ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden ve omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geleceğine de değinirken, 'Washington'un güvenilmez bir ortak olduğu' uyarısında bulundu.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ SURİYE'NİN BİR PARÇASI"

"Kürt kardeşlerimize Suriye'nin bir parçası olduklarını söylüyoruz. Onlar da Suriye vatandaşı. ABD ne vadederse etsin, son bir yüzyılda uluslararası güçlere sırtlarını dayamanın nasıl sonuçlar verdiğine, nasıl yüzüstü bırakıldıklarına dönüp bakmalılar." diyen Dışişleri Bakanı Muallim, YPG ile anlaşma sinyalleri verdi.

Kürt gruplarla diyaloğa açık olduklarını ifade eden Muallim, "Kültürel ve tarihsel bir takım talepleri inceliyoruz ve bu talepleri dikkate almaya hazırız. Ancak Suriye'nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgilere toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahildir. Bölücülüğe izin vermeyiz. Federalizme izin vermeyiz. Önceliğimiz diyaloğu başlatıp ortak bir anlayışa ulaşmak" yorumunu yaptı.

HATAY KÜSTAHLIĞI

Dışişleri Muallim geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir video ile gündeme gelmiş, Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde Türkiye'ye oldukça hadsiz bir mesaj göndermişt.

Esad'ın bakanı, bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret ederek "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız." demişti.



