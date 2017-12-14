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Suriye sınırı son teknoloji ile gözleniyor

Köprübatı Sınır Karakolu askerleri, en son teknoloji ile 24 saat Suriye sınır hattını gözlüyor.

İHA | 14.12.2017 - 09:31..
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Türkiye-Suriye sınır hattını oluşturan Bağdat demir yolunun hemen yakınında bulunan Gaziantep’in Karkamış ilçesi ve bu ilçeye bağlı Köprübatı Sınır Karakolu askerleri en son teknoloji ile 24 saat sınır hattını izliyor.

DOĞUSUNDA TERÖRİSTLER VAR

Karkamış ilçesinin hemen doğusunda bulunan Zor Mağara köyünde ise terör örgütü PYD bulunuyor. Batısında ise Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden temizlenen Cerablus ve Karkamış Antik kenti yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni giren üstün teknik ve taktik özelliklere sahip “Kobra 2” adlı zırhlı araç, sınır güvenliğinde kullanılmaya başlandı.

Suriye sınırı son teknoloji ile gözleniyor

İHA'LAR DA HAVADAN GÖRÜNTÜ ALIYOR

Milli imkanlarla üretilen zırhlı araç devriyenin yanı sıra erken uyarı görevinde de kullanılıyor. Araçta radar, hedef tespit sistemi ve termal kamera yer alıyor. Hedef tespit sistemiyle yapılan en ufak atışın kaynağı doğru şekilde belirliyor. Bunun yanında insansız hava aracıyla havadan görüntü alınması sağlanıyor.,

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