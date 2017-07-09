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Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Kilis'te Suriye sınırına yasa dışı geçişleri önlemek için 5 katlı gözetleme kuleleri inşa ediliyor.

09.07.2017 - 14:59
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Sınır hattında bulanan 8 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine ek olarak yeni kulelerin inşa edilmesine başlanıldı. Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 25 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilecek kulelerin akıllı silahlar ve otomatik anons sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

AKILLI SİLAHLARLA DONATILACAK

İş makineleri tarafından malzemelerin taşındığı sınır hattında görülen ve sayıları açıklanmayan kulelerde görev yapacak askerler için mutfak, yatakhane ve lavabo gibi bölümlerinde bulunduğu kaydedildi.

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri

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