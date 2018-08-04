Suriye sınırına 850 kilometre duvar örüldü

911 kilometrelik Suriye sınırına örülmeye başlanan duvar projesinin bitmesine 61 kilometre kaldı.

ROKETE KARŞI DAYANIKLI

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor.

Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerin'in giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor.Sınıra örülen duvarların ve kulekolların inşaat kontrol mühendisi olan Halil İbrahim Bozgeyik, sınır duvarının yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

Bozgeyik, "Bunların yapılış amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunmada dış tehditlere karşı gereken müdahaleyi en kısa zamanda ve zarar görmeden bertaraf etmesi için yapılmış olan savunma sistemleridir. Bu sınırın yaklaşık 850 kilometresi tamamlanmış olup diğer aşamalarında da çalışmalar devam etmektedir” dedi.