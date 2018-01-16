1 İnşaat malzemeleri sanayisi 2017'de artış yaşadı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2017'yi önceki yıl sonuna göre yüzde 9,2 artış ve 8,5 puan yükselişle kapattı.

2 Yüksekova'ya bir yılda 154 bin 795 yolcu seyahat etti Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'ya geçen yıl 154 bin 795 yolcu seyahat etti.

3 Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar ile konteyner ve zırhlı araçlar konvoylar halinde Hatay'a geldi.

4 Bu sıcak çikolata kilo aldırmıyor Kilo aldırmayan sıcak çikolata tarifi ile bu kış da sıcacık geçsin.

5 En iyi yerli fantastik ve bilim kurgu kitapları Geçtiğimiz yıl kitapseverler tarafından en çok beğenilen ve okunulan fantastik ve bilim kurgu kitapları.

6 Stresin yararını keşfedin Yapılan araştırmalar strese bakış açısının değiştirilmesi bu durumu yararlı hale getirdiğini gösteriyor.