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Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar ile konteyner ve zırhlı araçlar konvoylar halinde Hatay'a geldi.

AA | 16.01.2018 - 15:14..
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Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

KONVOYLARDA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Birçok ilden yola çıkan askeri konvoylar, sıkı güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı

ŞANLIURFA'DAN TAKVİYE PERSONEL GÖNDERİLDİ

Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı

Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı


Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı


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