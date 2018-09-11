taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.44015
Euro
7.47315
Altın
1197.705
Borsa
92389.11
Gram Altın
248.11

Suriye sınırına dev Türk bayrağı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, belediye tarafından sınıra hakim noktaya dikilen 50 metrelik göndere 150 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

AA | 11.09.2018 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ceylanpınar Belediyesince, 50 metrelik göndere dev Türk bayrağının çekilmesi dolayısıyla Özbek Mahallesi yakınlarındaki tepede tören düzenlendi.

Törene, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ile Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Menderes Atilla törende yaptığı konuşmada, Türk bayrağının ilelebet dalgalanacağını söyledi.

Suriye sınırına dev Türk bayrağı

"BU ÜLKEDE BAYRAK İNMEZ, EZAN SESİ DE HİÇ DURMAZ"

Şehitlerin mukaddes hatırası olan bayrağın Suriye sınırında dalgalanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atilla, ilçeyi çevreleyen tepelerin tamamında bayrağın dalgalandığını belirtti.

Konum itibarıyla şehir girişinde bulunan tepede de bayrak olmasını istediklerini dile getiren Atilla, "İlçe halkımızın bayrak sevgisi her zaman zirvededir. Böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyuz. Her zaman bayrak bizim hassasiyetimiz ve önceliğimiz olmuştur. İnşallah bu ülkede bayrak inmez, ezan sesi de hiç durmaz."

Atilla ve beraberindekiler, Suriye sınırına hakim konumdaki tepede, göndere bayrak çekilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek, anı ölümsüzleştirdi.

Suriye sınırına dev Türk bayrağı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

42
ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

15
ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

3
En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

1
Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

12
Ahıska Türkleri Gürcistan'a dönmek istiyor

Ahıska Türkleri Gürcistan'a dönmek istiyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM