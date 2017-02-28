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Suriye sınırına özel harekat takviyesi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ile Babul Selam Sınır Kapısı’na Türkiye’den özel harekat polisi ile zırhlı araç gönderildi.

28.02.2017 - 09:50
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Suriye Geçici Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından iş birliği yapılarak Suriyeliler arasında yapılan seçmelerden sonra Türkiye’de eğitilen Suriyeli polisler ülkelerinde göreve başladı.

Suriye sınırına özel harekat takviyesi

SINIRA POLİS DESTEĞİ

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Polis Özel Harekat ekipleri de zırhlı araçları ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı’ndaki görevine başladı.

Suriye sınırına özel harekat takviyesi

Terörle mücadelede etkin rol alan Özel Harekat ekiplerinin Azez ve Babul Selam Sınır Kapısı’nda görev yapacakları, Suriyeli polislerin koordinasyonunu yapacağı öğrenilirken, Suriye’nin Çobanbey (RAİ) bölgesinde ise Jandarma Özel Hareket ile Komanda birliklerinin göreve başladığı bildirildi.

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