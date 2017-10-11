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Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a askeri araç sevkiyatını sürdürüyor.

11.10.2017 - 15:01
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Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesi için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, batı kentlerindeki birliklerden Hatay'a askeri araç ve gereç sevkiyatına devam ediyor.

ASKERE SEVGİ SELİ

Reyhanlı İlçesi'nin Oğulpınar Hudut Karakolu bölgesinde yoğunlaşan hareketlilik bugün de devam etti. Tren ve karayoluyla İskenderun ve Kırıkhan İlçesi'nden geçiş yapan askeri araçlar halkın sevgi gösterileri arasında bölgeye intikal etti.

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

GAZETECİLER BÖLGEDEN ÇIKARTILDI

İdlib operasyonunun başlığı günden bu yana Oğulpınar Karakolu'nu gören bölgeye yerleşip askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler de Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartıldı.

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Sabah saatlerinde askerler tarafından karar tebliğ edilen gazeteciler, güncel gelişmeleri takip etmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geçti ancak yasak nedeniyle sınırdaki hareketliliği görme olanağı ortadan kalktı.

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

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