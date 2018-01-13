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Suriye sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ardından sınırda hareketli anlar yaşanıyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

AA | 13.01.2018 - 20:12..
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Suriye sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki AK Parti kongresi konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." sözleri sonrasında Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ VURMAYA BAŞLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapılmıştı.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

SINIRDA SICAK SAATLER

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

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