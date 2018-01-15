Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank ve obüs yüklü askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı.

20 ARAÇLIK KONVOY

Öğleden sonra hareket eden yaklaşık 20 araçlık konvoy, Mardin üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giren tank ve obüs yüklü askeri konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi.

TSK, YPG'Yİ VURUYOR

Dün gece TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.