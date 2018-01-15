taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,7991
EURO
4,6647
ALTIN
163,69
PETR
70,1900

Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Afrin operasyonu öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına takviye tank ve obüs sevkiyatlarına devam ediyor.

İHA | 15.01.2018 - 21:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank ve obüs yüklü askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı.

20 ARAÇLIK KONVOY

Öğleden sonra hareket eden yaklaşık 20 araçlık konvoy, Mardin üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giren tank ve obüs yüklü askeri konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

TSK, YPG'Yİ VURUYOR

Dün gece TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

231
Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

90
Kar yağışı Kastamonu'ya çok yakıştı

Kar yağışı Kastamonu'ya çok yakıştı

138
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

149
Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

275
Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

139
Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM