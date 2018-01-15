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Suriye sınırına tıbbi müdahale personeli gönderildi

Afrin operasyonu öncesinde Suriye sınırının her iki tarafında oluşturulan Tıbbi Müdahale noktalarına personel takviyesi yapıldı.

İHA | 15.01.2018 - 10:21..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyon hazırları sürerken, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye sınırının her iki tarafında, Çobanbey ve Gülbaba'da Tıbbi Kontrol noktaları oluşturuldu.

TAKVİYE YAPILDI

Kontrol noktalarına personel takviyesi yapılırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Demir, Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Fatime Çelebi ve Kilis UMKE sorumlusu Önder Gül ile birlikte Çobanbey ile Gülbaba Tıbbi Müdahale noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Suriye sınırına tıbbi müdahale personeli gönderildi

Yerinde incelemelerde bulunan Dr. Demir, personellerin yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Suriye sınırına tıbbi müdahale personeli gönderildi

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