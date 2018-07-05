Suriye sınırına yoğun askeri sevkıyat

1 Özgürlük Heykeli'nde Trump protestosu New York'ta Trump'ı protesto etmek için Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışanlar gözaltına alındı.

2 İngiltere'de 8 bebeği öldüren bebek hemşiresi tutuklandı İngiltere’de bir hastanede 2015 ve 2016 yılında dünyaya gelen 32 bebekten 17'sinin ölmesi üzerine araştırmada bir hemşire tutuklandı.

3 İzmir’de evlenmeler de, boşanmalar da azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı rakamlara göre, İzmir’de hem evlenme, hem de boşanma sayısında azalma yaşandı.

4 Sherlock Holmes hayranı Abdülhamid Sıkı bir polisiye roman okuru olan II. Abdülhamid’in bağımlı bir Sherlock Holmes hayranı olduğunu ve yazarını İstanbul’da ağırladığını biliyor muydunuz…

5 Yetenek açığında altıncı sıradayız 43 ülkeden 39 bin 195 işveren görüşmesiyle hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin yüzde 66 yetenek açığıyla listenin 6’ncı sırasında yer aldığı belirlendi.

6 Öğrenciler tatil yerine kodlamayı seçti İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ücretsiz robotik kodlama atölyelerinde Arduino devreleri ve tasarımı eğitimleri devam ediyor.