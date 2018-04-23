Suriye sınırında 1074 kaçak göçmen yakalandı

Ülkelerinde huzur bulamayan Suriyeliler, göçmen sorunu büyüyen Türkiye'ye kaçak olarak girmeye devam ediyor.
1074 KİŞİ YAKALANDI
Genelkurmay Başkanlığı 21 Nisan'da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 1074 kişinin yakalandığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1074 şahıs yakalanmıştır.”