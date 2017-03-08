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Suriye sınırında askeri hareketlilik

Kilis’in Suriye sınırında havada ve karada askeri hareketlilik sürüyor.

08.03.2017 - 19:52
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Bugün öğle saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri yetkililer helikopter ile Kilis’in Yavuzlu köyündeki Öncü Hudut Karakolu’na geldi.

Suriye sınırında askeri hareketlilik

SIFIR NOKTASINDA HAREKETLİLİK

Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, ardından Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattına geçip, Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde incelemelerde bulundular.

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Öte yandan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ve beraberindeki heyet ile Elbeyli ilçesine geldi.

Burada İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

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