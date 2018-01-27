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Suriye sınırında Mehmetçik'e sevgi seli

Terör örgütlerinin baskılarından bıkan Suriyeliler ve vatandaşlar, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle rahat bir nefes aldı. Bayrağını alan Mehmetçik'i karşılamaya koştu...

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 16:57..
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Suriye sınırında Mehmetçik'e sevgi seli

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşa kendi menfaatleri doğrultusunda yön veren Amerika, mazlumların gözyaşlarına aldırmadan bölgedeki tüm teröristlerle kol kola girdi.

AMERİKA'NIN OYUNU BOZULDU

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerikalılar, bölgede yeni bir kukla devlet kurulabileceğinin hayallerini kurdurdu.

ZEYTİNİ HALKA, DALI TERÖRİSTLERE

Terör örgütlerinin Türkiye sınırında oluşturmak istediği terör hattına karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı için düğmeye bastı.

Suriye sınırında Mehmetçik'e sevgi seli

HAVA VE KARA OPERASYONLARI

Tarihte görülmemiş şekilde, 72 uçakla birlikte terör hedeflerini bombardımana alan Türk jetleri örgüte büyük bir darbe vurdu. Hava operasyonlarının ardından kara operasyonları da başladı.

Suriye sınırında Mehmetçik'e sevgi seli

MEHMETÇİK'E SEVGİ SELİ

Bölgeye giden Türk askerine halk da sevgi gösterilerinde bulundu.

Suriye'deki iç savaştan gelerek Türkiye'deki çadırlara yerleştirilen mazlumlar da Türk askerine dua için ellerini semayı kaldırdı.

Ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla yol kenarlarına doluşan vatandaşlar, Mehmetçik'i selamladı.

HEDEF AFRİN MERKEZ

Halkın dualarını aldıktan sonra sınırı geçen Mehmetçik, Afrin merkezine doğru ilerlemeye geçti. Bölgedeki köyleri tek tek terörden temizleyen Türk askeri ve ÖSO, örgütü köşeye sıkıştırdı.

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