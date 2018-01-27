Suriye sınırında Mehmetçik'e sevgi seli

Terör örgütlerinin baskılarından bıkan Suriyeliler ve vatandaşlar, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle rahat bir nefes aldı. Bayrağını alan Mehmetçik'i karşılamaya koştu...

Bayburt'ta etkili olan soğuk ve karlı hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi. Kurt cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kasımpaşa Tüneli'nin açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2020'ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır." diye konuştu.

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PKK'nın sosyal medya yalanları bir bir deşifre oluyor

Anadolu Ajansı, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarıyor.