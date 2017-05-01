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Suriye sınırında mevziler oluşturuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

01.05.2017 - 19:35
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Telabyad'daki terör örgütü PYD/YPG'li teröristler tarafından geçen Perşembe günü Tekçe Hudut Karakolu'na havan ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Suriye sınırında mevziler oluşturuldu

İŞ MAKİNELERİYLE MEVZİ KAZILDI

Modüler beton duvar örülen sınır hattındaki saldırı sonrası Akçakale'de alınan güvenlik önlemleri genişletildi. Beton kulelerin inşa edilmesine başlandığı sınır hattındaki Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde iş makineleriyle kazı yapıldı.

Suriye sınırında mevziler oluşturuldu

PYD, TELABYAD'DA HENDEK KAZDI

Sınırın Türkiye tarafında yoğun ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, Telabyad tarafından ise, PYD'liler hendek kazmaya başladı. Telabyad'daki iki iş makinesi, sınır hattına hendek kazdı.

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