1 30 metrelik falezlerin ucunda balık tutan adam Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen balıkçı amatör kameralara takıldı.

2 Suriye sınırında toz bulutu Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor.

3 Rusya-Türkiye maçı ilk 11'leri A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

4 İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması İngiltere, Fransa ve Almanya'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için ortak açıklama yaptı.

5 ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası’nda can kaybı en az 18’e yükseldi.

6 Pertek Kalesi'nin eşsiz manzarasıyla büyülüyor Yapılış tarihi bilinmeyen ve Osmanlı Devleti'nin de bir dönem kullandığı kale, Tunceli'nin en önemli değerlerinden biri olarak dikkati çekiyor.