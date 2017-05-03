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Suriye sınırında yakalanan 2 terörist tutuklandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan iki terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

03.05.2017 - 22:00
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asd

Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri çevresinde şüpheli birini fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

TERÖRİSTLER DEAŞ ÜYESİ

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Fehed El Türki (30) çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin ilçenin sınıra sıfır noktasında bulunan Bilece Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde de şüpheli olduğu değerlendirilen Salih Müslim (35) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen Müslim, sevk edildiği mahkemece "Terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.

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