Suriye sınırında YPG/PKK'ya geçit verilmiyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de kontrolü altında bulunan bölgelerden son dönemlerde artan Türkiye'ye sızma girişimleri ve saldırı hazırlıkları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü kararlı çalışmalarla engelleniyor. Özellikle Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçeleri Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerine komşu, Fırat'ın doğusu olarak tabir edilen bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.

ÖRGÜTÜN HAREKET ALANI KISITLANIYOR

Terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin sınır ilçeleri Ayn el Arab, Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve saldırı hazırlığı yapan teröristlere, sınır hattında ciddi önlemler alan hudut birlikleri ile polis ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalarla adeta göz açtırılmıyor. Sınır hattı dışında kalan Şanlıurfa merkez ve diğer ilçelerinde de YPG/PKK'ya karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, düzenledikleri baskınlarla örgütün hareket alanını kısıtlıyor.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hudut birlikleri ile polis ve jandarmanın son 2 haftada Şanlıurfa bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 14 terörist etkisiz hale getirildi, 23 zanlı gözaltına alındı. Kritik hedeflere yönelik eylem hazırlığı başlamadan bitirildi. Bir süre önce terör örgütü tarafından Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden yapılan taciz ateşlerine karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleşen obüs atışlarında YPG/PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.