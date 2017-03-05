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Suriye sınırındaki ilçe kameralarla izlenecek

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'ye 30 farklı noktaya kamera takıldı.

05.03.2017 - 17:49
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

suriye

Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin sınır komşusu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, yasa dışı olayların önüne geçmek amacıyla kent merkezinde belirlenen 30 noktaya güvenlik kamerası takıldı.

MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğünün aldığı kararın ardından kameralar, belirlenen noktalara monte edildi. Özelikle ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere takılması öngörülen güvenlik kameraların yaşanabilecek olaylar sonrası mağduriyetleri gidermesi hedefleniyor.

Ekiplerin yüksek çözünürlüklü ve kaliteli çekim yapmaya uygun kameraları takması, vatandaşların takdirini de topladı.

Suriye sınırındaki ilçe kameralarla izlenecek

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