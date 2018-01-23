Suriye sınırındaki PYD flaması indirildi

Ceylanpınar’da sınırın sıfır noktasında nöbet tutan bir askere PKK/PYD terör örgütü unsurlarınca ateş açılmış, olayda bir asker hafif yaralanmıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri angajman kuralları çerçevesinde terör örgütüne ait hedefleri ateş altına almıştı.

JÖH VE PÖH'LER İNDİRDİ

Sınırın sıfır noktasında bulunan Rasulayn ilçesine ait olan eski bir un fabrikasının çatısında dalgalanan sözde PYD flaması Özel Harekat Polisi ve Jandarma Özel Harekatın ortaklaşa düzenlediği ortak operasyon ile indirildi.