Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

Akçakale Belediyesince, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolünde Tel Abyad ilçesinin karşısına dikilen dev Türk bayrağının yeri değiştirildi.
TÜRK BAYRAĞI BETON KULEYE DİKİLDİ
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı, yerinden sökülerek sınır hattındaki 8 metre yükseklikteki beton kulenin üzerine dikildi.
TÜRK BAYRAĞI TÜM BÖLGEDEN GÖZÜKÜYOR
Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'yi simgeleyen flamanın karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.