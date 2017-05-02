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Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

Suriye sınırında PYD'nın kontrolünde Tel Abyad ilçesinin karşısına dikilen dev Türk bayrağı, 8 metrelik kulenin üzerine dikildi.

02.05.2017 - 20:09
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Akçakale Belediyesince, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolünde Tel Abyad ilçesinin karşısına dikilen dev Türk bayrağının yeri değiştirildi.Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

TÜRK BAYRAĞI BETON KULEYE DİKİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı, yerinden sökülerek sınır hattındaki 8 metre yükseklikteki beton kulenin üzerine dikildi.

Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

TÜRK BAYRAĞI TÜM BÖLGEDEN GÖZÜKÜYOR

Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'yi simgeleyen flamanın karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.

Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

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