Suriye sınırını geçen 2 terörist yakalandı

Olağanüstü kurultay için delegelerden noter huzurunda alınan imzaların sorulması üzerine Muharrem İnce, "Sorumlusu ben değilim" dedi.

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Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

Bedelli askerlik yapacak olanların hangi birliklerde eğitim görecekleri belli oldu. Listede 11 ilden 13 askeri birlik var.