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Suriye Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi

TSK, teröristlerin Afrin'deki varlığına son verdi, bölgede barış ortamı sağlandı. Esad yönetimi, Türkiye'nin varlığından rahatsız.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 07:37..
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Suriye Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi

Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle terör örgütlerinin merkezi haline gelen Suriye'de varlık göstererek yeni bir devlet kurma hayaline kapılan YPG'li teröristlerin planlarını Türk Silahlı Kuvvetleri bozdu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçerek Afrin ve çevresinde örgüte ağır bir darbe vuran Mehmetçik, bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Teröristlerden arındırılan bölgede hain tuzaklar tek tek imha edilirken hayat da normale dönmeye başladı.

Artık çok daha mutlu olan Afrinli çocuklar, okula gitmeye başladı.

Suriye Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi

AFRİN'DEN ÇIKIN ÇAĞRISI

Bölgede huzur ortamı sağlanırken Esad rejiminden küstah bir çağrı geldi.

Türk askerini işgalcilikle suçlayan rejim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarından bir an önce çıkmasını istedi. Konuyla ilgili açıklama sözde dışişleri bakanlığından yapıldı.

Suriye Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi

SIRA TEL RIFAT'TA

Rejim bu küstah açıklamaları yaparken Mehmetçik yeni bir operasyona daha hazırlanıyor.

Tel Rıfat'a yönelik operasyon düzenlemek için geri sayıma geçen TSK, bölgeye girerek teröristleri yok edecek.

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