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Suriye Uzlaşı Bakanı: Halep'in ardından sıra İdlib'te

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, Halep'in ardından Suriye'deki yeni sıcak noktanın İdlib olabileceğini belirtti.

Ajanslar | 06.01.2017 - 08:53
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suriye

Haydar, "Suriye'deki bir karış topraktan bile feragat edilmeyeceğini açıklayan Suriye hükümeti, politikasını açık bir şekilde belirledi. Bence İdlib sıcak noktalardan biri olabilir" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY İÇİNDE ÇOK SAYIDA MİLİTAN KENTTE MEVZİLENECEK

Sputnik'in haberine göre, Suriye yönetiminin İdlib'in ilelebet militanların kontrolünde kalmasına izin vermemesi gerektiğini ifade eden Haydar, bu nedenle İdlib’deki teröristlerle de mücadele başlanması gerektiğini söyledi. Suriyeli bakan, yaklaşık 10 bin militanın Halep ve diğer bölgelerden İdlib'e girdiğini ve önümüzdeki 6 ay içinde çok sayıda militanın daha kentte mevzilenebileceğini de ifade etti.

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