Suriye'de 10 milyondan fazla insan evinden oldu

İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, İdlib'in kuzeyindeki hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle 15 Aralık'tan bu yana 270 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

5,5 MİLYON İNSAN KOMŞU ÜLKELERE KAÇTI

Mueller, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de 13,1 milyon kişinin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Mueller, 6,1 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 5,5 milyon kişinin ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Suriye rejimini, kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını engellemekle suçlayan Mueller, Şam'ın kırsalında ve Doğu Guta'da ocak ayının ilk on gününde kuşatma altındaki bölgelerde 25'i kadın, 30'u çocuk 81 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.