Suriye'de 100 aileye yardım paketi ulaştırıldı

PKKPYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti yardımı yapıldı.

100 AİLEYE YARDIM PAKETİ ULAŞTIRILDI

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, terörden temizlenen bölgelerdeki sivillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bölgeye gittiklerini belirterek yaklaşık 100 aileye gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdıklarını söyledi.

"SİVİLLER ZOR DURUMDA"

Köylerde yaşayan ailelerin zor durumda olduğunu ve yardımların devam edeceğini belirten Tosun, "Terör örgütünden temizlenen Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerinde dağınık vaziyette yaklaşık 100 aile yaşıyor. Bu ailelerin arasında aylardır evine ekmek dahi girmeyenler vardı. İhtiyaçlarını gidermek amacıyla bu köylere giderek ailelere gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdık. Sağlık sorunu yaşayan siviller için de en kısa sürede mobil sağlık kliniğimizi bölgeye göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.