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Suriye'de 4 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 4 milisin öldürüldüğü belirtildi.

AA | 15.02.2018 - 13:30..
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İRAN

Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" tugaylarına bağlı 4 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığı'nda defnedildi.

İSİMLERİ AÇIKLANDI

Söz konusu milislerin isimlerinin Salim Rızayi, Muhammed Yasin Nasıri, Ali Muhammedi ve Ali Rıza Hüseyni olduğu ifade edildi.

2 BİN 400 İRAN ASKERİ VAR

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

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